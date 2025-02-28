Суд оставил в СИЗО начальника центра хозобеспечения МВД по РТ по делу о взятках

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ» Вахитовский суд Казани оставил в СИЗО начальника центра хозобеспечения МВД по Татарстану Артема Мешкова, экс-начальника тыла МВД по РТ Рамиля Шакирова и предпринимателя Айвара Хакимова.
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