Политолог объяснил, зачем Путин посетил детский онкоцентр

Президент России Владимир Путин своим визитом в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева показал, что в стране налажено здравоохранение, а также привлек внимание молодых специалистов.
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