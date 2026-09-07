Хабаровский онкоцентр станет одним из центров развития ядерной медицины на Дальнем Востоке

ХАБАРОВСК, 6 сентября. /ТАСС/. Хабаровский краевой клинический центр онкологии станет одной из ключевых площадок развития ядерной медицины на Дальнем Востоке, об этом ТАСС сообщил главный врач учреждения, президент Медицинской ассоциации Хабаровского края Алексей Веселов после сессии "Инновационные подходы в диагностике и лечении онкологических заболеваний, российско-китайское сотрудничество и перспективы развития" на II Российско-китайском форуме.