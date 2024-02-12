Те, кто побывал в путешествиях 5-10 раз, ошибочно начинают считать, что их уже ничем не удивишь: традиции изучены, экскурсии посещены, напитки и блюда продегустированы, сувениры родственникам куплены… Однако наш мир настолько огромен, а каждая страна так уникальна, что даже искушенный турист всегда сможет открыть для себя что-то новое — главное знать, что и где искать! […] Сообщение 17 стран, которые подготовили для туристов совсем уж странные местные обычаи появились сначала на Дзен дневник.
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