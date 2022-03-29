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Что будет с хохлами после "отключения башен"?

Что будет с хохлами после "отключения башен"?

ВРЕМЯ-ZНа всякий случай про "башни" : в написанном братьями Стругацкими по заказу КПСС фантастическом романе "Обитаемый остров" - одну страну на одной планете опутывала сеть башен-излучателей, накрывающая территорию излучением, дающим возможность внушать населению любые нужные руководству страны установки - мечта любого руководителя любого г-ва! Ну, наши русофобы постоянно используют произведения хитрых конъюнктурщиков-Стругацких для аллегорических обличений "злобного путинского режима", но сейчас я прямо хохочу заразительно и звонко, получив один очень интересный укро-коммент, буквально фонтанирующий бодрой русофобской ненавистью, орфография авторская : "Русские фашисты уже проиграли войну.

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