PsySci: распознавание лиц в предметах связано с эволюцией человека

Ученые из Квинслендского университета в Австралии установили, что способность мозга находить в различных формах сходство с человеческими лицами в прошлом позволяла человеку быстрее устанавливать социальные связи и защищаться от угроз.
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