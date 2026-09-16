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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карседо про 1:0 с «Факелом»: «Могли сыграть лучше. В таких матчах на первое место выходит характер – «Спартак» бился и победил»

Главный тренер « Спартака »  Хуан Карлос Карседо  заявил, что его команда добилась победы над « Факелом » за счет характера.

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