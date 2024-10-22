Львова-Белова назвала единичными случаи возвращения детей на Украину и в РФ

Случаи воссоединения украинских и российских детей с их семьями на родине являются единичными. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает РИА Новости.
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