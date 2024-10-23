Генпрокуратура РФ оштрафовала Telegram на 4 млн руб за неудаление запрещенной информации в ТГ-канале "Бутусов плюс"

Генпрокуратура РФ потребовала у мессенджера Telegram удалить ТГ-канал "Бутусов плюс" и опубликованные посты о племяннице президента Владимира Путина, но последовал отказ и за это мессенджер был оштрафован на 4 000 000 рублей.
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