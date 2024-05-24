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24 мая День славянской письменности и культуры калужане отметят в Гостином дворе

24 мая День славянской письменности и культуры калужане отметят в Гостином дворе

Сегодня в Калуге пройдет праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры. 24 мая в 13.00 на концертной площадке "Гостиный двор" пройдет концерт, в программе прозвучат всеми любимые песни в исполнении сводного хора детских школ искусств города Калуги и Губернского духового оркестра.

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