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Скандал на Украине: дочь популярной певицы не будет учить в школе украинский язык

Скандал на Украине: дочь популярной певицы не будет учить в школе украинский язык

Скандал на Украине: популярная в Незалежной певица-мулатка Гайтана отправляет своего единственного ребенка в школу и тут выясняется, что ее дочь-первоклассница София-Николь…не будет изучать украинский язык.

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