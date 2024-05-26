Антонов заявил, что выпадами в адрес Путина Байден оскорбляет весь народ РФ

Руководитель дипломатической миссии Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов обратил внимание на то, что, допуская оскорбительные высказывания в адрес лидера Российской Федерации Владимира Путина, его коллега из Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден пытается оскорбить каждого гражданина державы.