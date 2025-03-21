В Британии обсудили отправку самолетов Typhoon на Украину

На встрече в постоянном объединенном штабе (PJHQ), который осуществляет планирование и контроль всех зарубежных военных операций Великобритании, обсуждалась отправка британских истребителей Typhoon на Украину.
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