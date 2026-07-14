В Туле выросло число стобалльников на ЕГЭ

Количество стобалльных результатов на ЕГЭ в регионе выросло до 109, в прошлом году было 65. Высокобалльные работы (более 80 баллов) увеличились по физике, профильной математике, русскому языку и биологии.
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