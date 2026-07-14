НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Тульские новости

56 подписчиков

В Туле выросло число стобалльников на ЕГЭ

В Туле выросло число стобалльников на ЕГЭ

Количество стобалльных результатов на ЕГЭ в регионе выросло до 109, в прошлом году было 65. Высокобалльные работы (более 80 баллов) увеличились по физике, профильной математике, русскому языку и биологии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии