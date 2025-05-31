«Можете не рассчитывать»: заявление Небензи в ООН повергло присутствующих в шок.

Постпред России при ООН Василий Небензя © AP Photo / Seth Wenig Москва не даст Украине возможность перевооружиться под видом договоренностей о прекращении огня, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН.
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