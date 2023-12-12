Экспорт необработанного кедрового ореха предложили ограничить

Необходимо обелить отрасль, связанную с заготовкой и обработкой кедрового ореха. Об этом сказал и.о. заместителя Губернатора Томской области Артем Конев на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 12 декабря.
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