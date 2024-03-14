"Количество корейских снарядов, идущих в Россию - устрашает" В Европе говорят, что сделают столько в лучшем случае 2 года или вообще никогда

Фото МО РФ 10 марта 66K прочитали Ещё полтора года назад наш канал писал, что в ходе переговоров лидеров двух государств, России и Северной Кореи, Ким Чен Ын предложил, поскольку у КНДР имеется огромный запас снарядов 122 мм и 152 мм, все девять государственных предприятий, занятых производством артиллерийских боеприпасов использовать для нужд России.