Фигурантка дела о бронежилетах Антонова заключила контракт на службу в зоне СВО

Подозреваемая по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов для армии финансовый директор ГК «Пикет» Виктория Антонова подписала контракт с Минобороны России для прохождения службы в зоне СВО.
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