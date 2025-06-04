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Фигурантка дела о бронежилетах Антонова заключила контракт на службу в зоне СВО

Фигурантка дела о бронежилетах Антонова заключила контракт на службу в зоне СВО

Подозреваемая по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов для армии финансовый директор ГК «Пикет» Виктория Антонова подписала контракт с Минобороны России для прохождения службы в зоне СВО.

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