ВС Йемена заявили о начале операции по освобождению Саны от хуситов

Вооруженные силы Йемена начали военную операцию по освобождению столицы республики Саны от формирований движения хуситов «Ансар Аллах».
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