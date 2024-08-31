Актуальные проекты экспериментальной авиационной техники X-серии Ракетоплан X-1 — первый самолёт X-серии.
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Актуальные проекты экспериментальной авиационной техники X-серии Ракетоплан X-1 — первый самолёт X-серии.
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