Налоговику предъявлено обвинение за кражу и слив деклараций Трампа

Сотрудники Федеральной прокуратуры США предъявили обвинения бывшему подрядчику американской налоговой службы - Службы внутренних доходов (СВД), подозреваемого в краже налоговых деклараций бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и обнародовании их в СМИ.
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