Путин назначил судью Академического района

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении четырнадцати судей в Свердловской области. Председателем Академического районного суда Екатеринбурга, по решению президента, стал Сергей Савинов, а его заместителем будет Вероника Лазарева, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.