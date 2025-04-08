Под прицелом
ГлавнаяВсе статьиЛучшие статьиАрмияАвиацияФлот
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Под прицелом

36 935 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Арабам не стоит поддаваться западным посулам и ввязываться в войну.CNN: воздушная ка...
  • Mikhail Stepanov
    Даже если все страны Евросоюза объединят свои армии - они не смогут противостоять России, во-первых, потому, что никт...Еврокомиссар по о...
  • Гарий Щерба
    ОТЛИЧНАЯ  новость...!!!Британия сокращае...

У Мерца еще до вступления в должность канцлера уже большие политические проблемы – Politico

У Мерца еще до вступления в должность канцлера уже большие политические проблемы – Politico

После многих лет слабого, разобщенного правительства при канцлере Олафе Шольце многие европейские лидеры надеялись, что кандидат Фридрих Мерц обеспечит более сильное немецкое лидерство в Европейском союзе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх