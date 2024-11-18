В Псковской области прошел автопробег, посвященный Всемирному дню памяти жертв ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки 17 ноября с привлечением представителей транспортной инспекции, комитета культуры Администрации города, управления образования Великих Лук, отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Великие Луки, отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам, Федеральной противопожарной службы № 2 Псковской области, ремонтно-транспортной компании, а также внештатных сотрудников полиции по линии Госавтоинспекции и местных журналистов организовали и провели автопробег, посвященный Всемирному дню памяти жертв ДТП.