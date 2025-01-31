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Пентагон отменяет курсы Diversity: Хегсет объявил кампанию за равные заслуги

Пентагон отменяет курсы Diversity: Хегсет объявил кампанию за равные заслуги

Министр обороны США Пит Хегсет инициирует группу для ликвидации DEI-политики в министерстве. Подразделение "Восстановление боевых сил Америки" сосредоточится на заслугах, а не на гендерных или расовых признаках.

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