Прочность Cybertruck проверили в ДТП с Nissan Sentra 

Поврежденный Tesla Cybertruck и Nissan Sentra на заднем плане / © Greggertruck Как отметили блогеры, которые стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия, передняя часть Nissan Sentra практически не подлежит восстановлению.
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