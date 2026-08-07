Россиянка погибла на горнолыжном курорте во Франции

На горнолыжном курорте Шамони во Франции погибла российская альпинистка, сообщает Le Parisien. По данным издания, тело женщины обнаружили на дне расщелины на леднике Тур в массиве Монблан во время поисковой операции, которая длилась два дня.
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