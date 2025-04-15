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Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    А если бы был  НАШ РАНЕНЫЙ ВОИН  то  ВСЮ БРИГАДУ ПОЕЗДА УВОЛИЛИ ..????? ТВАРИ , СИДЯТ  в  ТЫЛУ , ЖИРУЮТ  и  ВИДАТЬ ИХ...РЖД накажут начал...
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Побратимом Казани стал еще один город — иранский Исфахан

Побратимом Казани стал еще один город — иранский Исфахан

Сегодня столица Татарстана имеет более 70 городов-побратимов и партнеров в 23 странах.фото: мэрия КазаниМэры Казани и Исфахана Ильсур Метшин и Али Касемзаде подписали соглашение об установлении побратимских связей.

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