Побратимом Казани стал еще один город — иранский Исфахан

Сегодня столица Татарстана имеет более 70 городов-побратимов и партнеров в 23 странах.фото: мэрия КазаниМэры Казани и Исфахана Ильсур Метшин и Али Касемзаде подписали соглашение об установлении побратимских связей.
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