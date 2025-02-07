Технические особенности орбитального телескопа Hubble Телескоп Hubble на орбитеВ 1990 г. американское аэрокосмическое агентство NASA вывело на орбиту Земли новейший космический телескоп Hubble.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Технические особенности орбитального телескопа Hubble Телескоп Hubble на орбитеВ 1990 г. американское аэрокосмическое агентство NASA вывело на орбиту Земли новейший космический телескоп Hubble.
Свежие комментарии