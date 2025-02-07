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Технические особенности орбитального телескопа Hubble

Технические особенности орбитального телескопа Hubble Телескоп Hubble на орбитеВ 1990 г. американское аэрокосмическое агентство NASA вывело на орбиту Земли новейший космический телескоп Hubble.

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