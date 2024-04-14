Костюмы Геральта и Цири в четвертом сезоне “Ведьмака” от Netflix будут вдохновл...

Костюмы Геральта и Цири в четвертом сезоне “Ведьмака” от Netflix будут вдохновлены играмиПредварительная подготовка к съемкам 4-го сезона сериала “Ведьмак” от Netflix находится на заключительном этапе, и камеры должны заработать очень скоро.