Костюмы Геральта и Цири в четвертом сезоне “Ведьмака” от Netflix будут вдохновл...

Костюмы Геральта и Цири в четвертом сезоне “Ведьмака” от Netflix будут вдохновлены играмиПредварительная подготовка к съемкам 4-го сезона сериала “Ведьмак” от Netflix находится на заключительном этапе, и камеры должны заработать очень скоро.
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