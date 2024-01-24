Новосибирского полицейского обвинили в нападении на возлюбленную-коллегу

При этом друзья молодого человека считают, что его оговорили и бывшая избранница добивается увольнения правоохранителя Роман двух полицейских закончился скандалом в одном из райцентров Новосибирской области.
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