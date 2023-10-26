В зоне СВО погибли двое военнослужащих с Сахалина

Зоя Копань

Вот и пусть это Лемаренко отдаст приказ назвать некоторые улицы с дебильными названиями в честь этих наших героев, и будет память на года или школы надо называть в честь наших воинов, а то прямо неинтересно к примеру школа номер 2 а так бы назвали, школа им. Слюсаренко!