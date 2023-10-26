Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 648 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    это предательство интересов России порание звания офицера, сорвать  погоны перед строем офицеров  , а также привлечь ...В Иркутской облас...
  • Алексей
    Интересно,однако...За патриотические песни платят в евро?Директор певца SH...
  • Леонид -
    Зачем писать об этой шлюхе?Ева Эльфи откажет...

В зоне СВО погибли двое военнослужащих с Сахалина

В зоне СВО погибли двое военнослужащих с Сахалина

В зоне проведения спецоперации скончались двое военнослужащих из Сахалинской области. О случившемся вечером в четверг доложил глава региона Валерий Лимаренко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Зоя Копань
Вот и пусть это Лемаренко отдаст приказ назвать некоторые улицы с дебильными названиями в честь этих наших героев, и будет память на года или школы надо называть в честь наших воинов, а то прямо неинтересно к примеру школа номер 2 а так бы назвали, школа им. Слюсаренко!
Ответить
3 д.

Картина дня

наверх