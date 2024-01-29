Российских педагогов могут оштрафовать за определеное нарушение: придется заплатить 15 тыс. руб., сообщает PRIMPRESS.
Российских педагогов предупредили о штрафе за определенное нарушение
Комментарии
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СБ
Сергей Б
если школьникам запрещено носить тлф в школу, значит на школьное мероприятие - на экскурсию,- тоже нельзя. Вопрос: куда смотрела мамаша, когда ее ребенок в поездку (на экскурсию) взял тлф?
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18 час.
alik3456 Джексон
Совсем сдурели законотворцы. Заняться нечем...
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17 час.
alik3456 Джексон
А если этот дебил-ребёнок сделает сэлфи под юбкой училки?
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17 час.
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