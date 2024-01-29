Российских педагогов предупредили о штрафе за определенное нарушение

СБ

Сергей Б

если школьникам запрещено носить тлф в школу, значит на школьное мероприятие - на экскурсию,- тоже нельзя. Вопрос: куда смотрела мамаша, когда ее ребенок в поездку (на экскурсию) взял тлф?