Жить за счет России- содержание национальной окраинской идеи, и не только окраинской

У каждого государства свои интерессы. Они поставляют вооружение киевскому режиму не просто так - под давлением США и явно им что-то обещали. Пока высокие цены - надо торговать зерновыми, а то куда их деть? Сгниют. Валюта нам нужна. Непонятно одно - как они обходят санкции?

Игорь Кузнецов

В СССР большинство граждан тоже небогато жили, при том что поставляли много чего в страны, которые "встали на путь построения социализма". Ну и группировкам тоже, которые называли себя "борцами с апартеидом". Потом, уже в начале 2000-х все долги им списали - более 30 млд. долларов. Они всё равно невозвратные. Теперь прагматика - поставки в счёт нашего участия в разработке полезных ископаемых, как пример. Есть и другие преференции для России.