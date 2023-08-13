Как мы сейчас видим, белые и пушистые моральные принципы майдана маскировали скверну и гниль. Жизнь за счет России всегда была скрытым содержанием национальной окраинской идеи, в соответствии с которой получение материальных благ из России за бесценок и задарма должно было сопровождаться ложным утверждением о том, что это Россия живет за счет окраины.
Жить за счет России- содержание национальной окраинской идеи, и не только окраинской
Комментарии
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Игорь Кузнецов
У каждого государства свои интерессы. Они поставляют вооружение киевскому режиму не просто так - под давлением США и явно им что-то обещали. Пока высокие цены - надо торговать зерновыми, а то куда их деть? Сгниют. Валюта нам нужна. Непонятно одно - как они обходят санкции?
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39 мин.
Игорь Кузнецов
В СССР большинство граждан тоже небогато жили, при том что поставляли много чего в страны, которые "встали на путь построения социализма". Ну и группировкам тоже, которые называли себя "борцами с апартеидом". Потом, уже в начале 2000-х все долги им списали - более 30 млд. долларов. Они всё равно невозвратные. Теперь прагматика - поставки в счёт нашего участия в разработке полезных ископаемых, как пример. Есть и другие преференции для России.
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35 мин.
Ольга Павлова
Да что Вы говорите? Преференции для РОССИИ? Или для олигархов? Это далеко не одно и тоже.
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10 мин.
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