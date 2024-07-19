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Для защиты: в РФ могут запретить продажу номеров умерших в течение трех лет

Для защиты: в РФ могут запретить продажу номеров умерших в течение трех лет

В России могут ввести запрет на продажу номера телефона умершего в течение трех лет. С таким предложением к главе Минцифры Максуте Шадаеву обратился ректор Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) Станислав Кудж.

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