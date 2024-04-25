Украинский институт национальной памяти продолжает имитировать общественно полезную деятельность. Теперь сотрудники института решили поднять вопрос о запрете названия хлеба «Бородинский», поскольку он напоминает об Отечественной войне 1812 года.
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