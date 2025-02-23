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WSJ: Стармер 27 февраля может представить Трампу план по миротворцам на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 27 февраля может представить президенту США Дональду Трампу совместный британо-французский план по размещению «миротворцев» из стран Европы на Украине в случае достижения мирного соглашения Москвой и Киевом.

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