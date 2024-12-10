Международный день гор и Международный день танго: какие еще праздники отмечают в России и мире сегодня, 11 декабря 2024 года Юлия СавельеваВ повседневной жизни даже взрослым иногда хочется немного пофантазировать и отпраздновать что-то веселое.
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