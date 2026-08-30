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Фернандо Алонсо: Мы слишком далеко позади, чтобы беспокоиться о конкретных цифрах

Aston Martin Двукратный чемпион мира Ф1 Фернандо Алонсо заявил, что его решение о продолжении карьеры в Больших Призах после сезона-2026 не будет зависеть от эффективности обновлённой силовой установки Honda.

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