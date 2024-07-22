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"Калуга" победила "Сибирь" в первом матче группы "Золото" Дивизиона "А"

"Калуга" победила "Сибирь" в первом матче группы "Золото" Дивизиона "А"

Новый сезон футбольный клуб "Калуга" начал с победы, сообщает Минспорта региона. 21 июля на тренировочной площадке "Спутник" калужские футболисты сыграли первый матч в рамках первенства России по футболу группы "Золото" Дивизиона "А" Второй лиги.

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