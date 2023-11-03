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Суд в Москве приговорил издателя "Медиазоны" Верзилова* к 8,5 года колонии

Суд в Москве приговорил издателя "Медиазоны" Верзилова* к 8,5 года колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил издателя "Медиазоны" и участника группы Pussy Riot Петра Верзилова (и он, и СМИ признаны в России иноагентами) к 8,5 года колонии общего режима за дискредитацию российской армии.

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