Суд в Москве приговорил издателя "Медиазоны" Верзилова* к 8,5 года колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил издателя "Медиазоны" и участника группы Pussy Riot Петра Верзилова (и он, и СМИ признаны в России иноагентами) к 8,5 года колонии общего режима за дискредитацию российской армии.
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