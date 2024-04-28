В Нидерландах высказались о рисках ядерной войны с Россией

В правительстве Нидерландов сочли сложной защиту от российского «Сармата» В правительстве Нидерландов считают сложной защиту от российского ракетного комплекса «Сармат», говорится в опубликованном парламентом страны заявлении за подписью премьер-министра Марка Рютте, министра обороны Кайсы Оллонгрен и главы МИД Ханке Брюинса Слота.