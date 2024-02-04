КП: наследство актрисы Ирины Мирошниченко получат сыновья ее брата Рудольфа

Единственными наследниками народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко, скончавшейся полгода назад, являются ее родные племянники – сыновья брата Рудольфа, рассказала в интервью «Комсомольской правде» подруга актрисы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии