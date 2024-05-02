Прощай, литий: новые натриевые батареи переписывают правила игры

Инженеры прорываются в будущее энергетики, создав инновационный аккумулятор. Они объединили материалы из анодов литий-ионных батарей с катодами суперконденсаторов, заменив литий на натрий — элемент, который выигрывает по доступности и стоимости.
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