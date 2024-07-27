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Царьград

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Двое погибли, трое ранены: жестокое ДТП с фурой произошло в Самарской области

Двое погибли, трое ранены: жестокое ДТП с фурой произошло в Самарской области

Тягач столкнулся с двумя легковушками.В Самарской области в субботу, 27 июля, на трассе М-5 произошла жестокая авария.

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