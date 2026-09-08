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Царьград

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Аргентина подаст в суд на израильские компании из-за Фолклендов

Аргентина подаст в суд на израильские компании из-за Фолклендов

Аргентина намерена судиться с израильской Navitas Petroleum за разработку углеводородов у Фолклендских островов.

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Виктор Луговой

"Спор за обладание Фолклендскими островами продолжается с 1982 года"
Ой, да ладно? Просто в 1982 они начали в друга-дружку шмалять. А спор за Фолкленды-Мальвины у них был всегда. В девятнашку те и другие даже выпустили по серии почтовых марок, на коих обозначали острова как свою территорию, - такая вот разразилась война в марках...