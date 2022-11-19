Uspei.com

12 подписчиков

Ким Чен Ын показал свою дочь на публике впервые

Ким Чен Ын показал свою дочь на публике впервые

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты “Хвасон-17”, во время которого он появился на публике с женой и дочерью.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх