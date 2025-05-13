Карелия опустилась в рейтинге роста зарплат до 64 места

По данным исследования, Карелия заняла 64 место среди российских регионов по темпам роста зарплат. В прошлом году республика была на 46 позиции, сообщает РБК-Карелия со ссылкой на РИА-Новости Между тем, некоторые показатели в регионе улучшились.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии