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При обрушении дома в Белгороде, по предварительным данным, пострадали 19 человек

При обрушении дома в Белгороде, по предварительным данным, пострадали 19 человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков днем в воскресенье сообщил, что, согласно предварительной информации, при обрушении подъезда в многоэтажном доме в Белгороде пострадали девятнадцать человек.

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