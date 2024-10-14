Селидово, срочно! «Клещи», продвижение вперед, трасса уже перерезана

Российские штурмовики берут в «клещи» позиции ВСУ в районе Селидово. Как считают эксперты, после освобождения Селидово открывается выход на Покровск, кроме того, российские войска возможность бить по тылам кураховской группировки украинских войск.
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